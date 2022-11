Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis miercuri o prognoza speciala pentru ziua de 1 Decembrie, cand romanii sarbatoresc Ziua Naționala, valabila pentru Capitala și municipiul Alba Iulia. Potrivit ANM, de joi dimineața, de la ora 08.00, și pana vineri la aceeași ora, in Bucuresti vor fi precipitatii mixte, respectiv…

- Meteorologii anunta ca, de Ziua Nationala, la Bucuresti vor fi precipitatii mixte: ploi si, temporar, lapovita si ninsoare, iar vantul va avea unele intensificari pe parcursul zilei. Temperatura maxima va fi de 1-2 grade. La Alba Iulia, maximele vor fi usor mai ridicate, in jurul a 5-6 grade, cerul…

- Ministerul Apararii organizeaza, duminica, repetitia generala pentru parada militara de Ziua Nationala, iar poliția a instituit mai multe restricții de circulație pentru ziua de duminica, inca de la ora 4 dimineața și pana seara la 18. Restricțiile de trafic pe arterele care converg catre Piata Arcul…

- Meteorologii anunța ca temperaturile vor scadea simțitor in Romania. Saptamana 21.11.2022 – 28.11.2022 Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborate decat cele normale pentru acest interval, in nord-est, dar și mai ridicate in regiunile vestice și centrale, iar in rest valorile termice vor…

- Temperaturile incep sa scada de vineri, 4 noiembrie, iar pana la sfarsitul acestei luni vom reveni la un regim termic firesc, ceea ce inseamna maxime care nu vor mai depasi 15 grade Celsius, a declarat Florinela Georgescu, reprezentant al ANM. Directoarea executiva al Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Vremea frumoasa și temperaturile ridicate din ultimele zile vor mai dura pana miercuri, cand un val de frig va cuprinde țara noastra. Meteorologii au emis progniza pentru urmatoarele zile, iar incepand de miercuri, temperaturile mari, de peste 15 chiar și 20 grade Celsius, nu se vor mai regasi. De…

- Mai mulți membri USR au protestat, vineri dimineața, in fața Administrației Prezidențiale din București, fața de achiziția de autoturisme BMW pentru poliție de la firma lui Michael Schmidt, prietenul președintelui Klaus Iohannis. USR susține ca se incearca mușamalizarea achiziției cu dedicație de 600…

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, 146 de perchezitii in mai multe judete din tara in doua dosare de evaziune fiscala, spalarea banilor, taiere fara drept de arbori din fondul forestier national si delapidare. Potrivit Poliției Romane, sunt puse in aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliara,…