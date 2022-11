Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera a Capitalei anunta mai multe restrictii de trafic, incepand cu ziua de vineri, pentru pregatirea si desfasurarea evenimentului organizat la Arcul de Triumf cu prilejul Zilei Nationale - 1 Decembrie.

- Anul 2022 va aduce o premiera in ceea ce privește Parada Militara de 1 Decembrie. La fel ca in fiecare an, sute de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf din Capitala, pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei. Ce vor putea vedea special romanii care vor lua parte la defilare peste aproximativ o…

- Potrivit unor surse, primele teste arata ca acesta nu a fost nici drogat, nici beat azi noapte. Individul a lovit intenționat mai multe mașini in incercarea de scapa de un polițist și 4 jandarmi care s-au ținut cu mainile de mașina sa. La scurt timp, acesta și-a abandonat bolidul distrus la cateva strazi…

- Soferul care a fugit aseara de mai multe echipaje de politisti si jandarmi a fost prins joi dimineata. Miercuri seara, el a trecut pe rosu la semafor, a refuzat sa opreasca si a lovit doua masini. Politistii nu au reusit sa-l retina pe loc. I-au pierdut urma si au gasit doar masina, abandonata. Barbatul…

- Festivalul de arta vizuala Spotlight 2022 incepe joi in Capitala, Calea Victoriei si Arcul de Triumf urmand sa fie destinatii speciale la cea de-a sasea editie , anunța Agerpres. Spotlight aduce la Bucuresti, timp de trei zile, cele mai recente proiecte in domeniu ale artistilor romani. Fii…

- Primaria Generala a Capitalei a anunțat restricții de trafic și de parcare a autoturismelor pe perioada 26 septembrie – 14 octombrie, cand va avea loc in București Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. Trafic restricționat in centrul Bucureștiului Primaria Municipiului…

- Traficul rutier va fi restrictionat, in weekend, in mai multe zone din centrul Capitalei cu ocazia desfasurarii mai multor evenimente, a anuntat, joi, Brigada Rutiera. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Brigada Rutiera a Capitalei a anuntat ca joi, intre orele 10,00 - 11,00, pe bd. Libertatii, va avea loc o ceremonie militara cu ocazia a implinirii a 145 ani de la momentul cand primul evreu a devenit ofiter in Armata Romana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…