Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa semnificația istorica, Ziua Naționala are și conotație culinara speciala pentru romani, de 1 Decembrie, in meniul fiecaruia regasindu-se la loc de cinste fasolea cu ciolan afumat și vinul sau țuica fiarta!

- Cum va fi vremea de Craciun 2022 și de Anul Nou 2023: Vom avea sau nu zapada de Sarbatori? Cum va fi vremea de Craciun 2022, de Revelion și Anul Nou 2023: Vom avea sau nu zapada de Sarbatori? Iarna abia incepe sa-și intre in drepturi, inca timid, iar temperaturile au inceput sa scada simțitor in toata…

- USR Iasi propune in Consiliul Local un spectacol unic pentru oras, de Revelion, cu lasere si drone care sa inlocuiasca traditionalele artificii si alte elemente pirotehnice. Amendamentul propus de consilierii USR Iasi va fi discutat si votat in sedinta ordinara de Consiliu Local din 24 noiembrie.…

- Restricții de circulație de Ziua Naționala a Romaniei și pe durata Sarbatorilor de Iarna Pentru buna desfasurare a manifestarilor organizate cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, se inchide/restricționeaza circulația vehiculelor pe strazile din Municipiul Iași, funcție de necesitați,…

- ZILE libere 2022 - Minivacanța de Sfantul Andrei și Ziua de 1 Decembrie. Romanii bugetari au parte de o noua minivacanța la sfarșitul acestui an.La sfarșitul lunii noiembrie urmeaza o vacanța de 5 zile, incepand de miercuri - 30 noiembrie pana duminica, 4 decembrie.Minivacanța vine dupa ce Guvernul…

- Adrian Nartea, in varsta de 41 de ani, a facut un rol spectaculos in serialul Vlad de la Pro TV. De ceva timp insa, acesta lucreaza intens la alte doua filme, producții ce vor fi lansate anul viitor „Cred ca o sa fie dincolo de ianuarie. Primul SF romanesc necesita munca, n-ai ce sa faci. E in postproducție,…

- Sarbatorile sunt tot mai aproape și tot mai mulți romani iși fac deja planuri și se gandesc ce vor pune pe masa de Craciun și de Anul Nou. Se pare ca, in acest an, tot mai mulți vor sa consume carne de Mangalița. De ce!? Ei bine, pentru ca este considerata mai sanatoasa decat multe alte produse din…

- Astazi este prima zi din Anul Nou evreiesc 5783 Prim-rabinul Federației Comunitaților Evreiești din România, Rafael Shaffer. Foto: www.icr.ro/tel-aviv Evreii din întreaga lume au marcat aseara Roș Hașana, astazi fiind prima zi din Anul Nou evreiesc 5783. Sarbatoarea dureaza doua…