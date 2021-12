Stiri pe aceeasi tema

- Președinte al Camerei Deputaților și președinte al PSD, Marcel Ciolacu, afirma, in mesajul transmis de Ziua Naționala, ca oamenii simpli, care muncesc, sunt cei care “țin pe umerii lor aceasta națiune”. El face trimitere la noua coaliție politica, aratand ca “Ziua Naționala este cel mai bun prilej pentru…

- Președinte al Senatului și președinte al PNL, Florin Cițu, a transmis, pe contul de Facebook al partidului, un mesaj scurt, dar cu cel puțin o greșeala gramaticala. Citu afirma ca, la 1 Decembrie, sarbatorim istoria, eroii neamului, mostenirea si libertatea noastra, iar “azi, eroii nostri sunt medicii,…

- Premierul Nicolae Ciuca spune, in mesajul transmis, miercuri, cu ocazia Zilei Nationale, ca, pentru el, eroii acestui an sunt romanii, care, in ciuda crizei generate de pandemia de COVID-19 si a suferintelor, au muncit, au fost solidari, au facut sacrificii si au depus zi de zi eforturi in aceasta lupta…

- Cele mai mari magazine alimentare, Lidl, Kaufland sau Auchan, Cora, Carrefour, vor fi deschise și de sarbatori, de Sfantul Andrei, pe 30 noiembrie 2021, respectiv de Ziua Naționala, pe 1 decembrie 2021. Marile magazine au programul normal, intre orele 7-21, in funcție de fiecare lanț de supermarket…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a explicat, duminica, la finalul ședinței de Guvern, ca nu vor exista interdicții pentru oamenii care doresc sa participe la parada de Ziua Naționala, dar aceștia vor trebui sa poarte masca și sa respecte distanțarea fizica. “Interdicția…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza miercuri si joi, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, un maraton de vaccinare anti-COVID, in sase spitale militare din tara, care sunt si centre regionale de depozitare a serurilor impotriva infectiei cu SARS-CoV-2. Persoanele care doresc sa se vaccineze…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul interimar Florin Cițu, ales marți președinte al Senatului, nu participa la ședința solemna a Parlamentului, organizata cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Saptamana trecuta, pe 17 noiembrie, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului…

- Ministerul Apararii a anuntat, luni, ca va fi organizata o parada militara la Bucuresti, de Ziua Nationala a Romaniei, in format restrans impus de pandemie. Vor fi depuneri de coroane si salve de tun, dar si un moment de reculegere pentru eroii neamului si victimele virusului SARS-Cov-2. Manifestari…