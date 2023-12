Ziua Naţională a României. Ample ceremonii militare la Bucureşti şi Alba Iulia. Ultimele detalii despre festivități Ministerul Apararii organizeaza ample evenimente dedicate zilei de 1 Decembrie, la Bucuresti si Alba Iulia. Ziua incepe cu ceremonii militare, urmate de defilare. La Bucuresti, la Parada Militara Nationala vor participa peste 2.400 de militari si specialisti, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, a premierului Marcel Ciolacu si a presedintelui Senatului, Nicolae Ciuca. La Alba Iulia vor defila peste 1.000 militari si specialisti din diferite institutii. ”Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, Ministerul Apararii Nationale organizeaza in municipiul Bucuresti, vineri, 1 decembrie, incepand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

