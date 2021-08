Ziua Națională a Republicii Moldova. 30 de ani de la declararea independenței față de Rusia Republica Moldova sarbatorește pe 27 august, Ziua Naționala. Data de 27 august marcheaza momentul in care provincia de dincolo de Prut și-a declarat independența fața de Rusia in 1991. Cuprins: De ce este sarbatorita ziua naționala a Republicii Moldova pe 27 august Ce s-a intamplat la Chișinau pe 27 august 1991 Moldova-30, trei decenii de independența Programul manifestațiilor din 27 august 2021 Ce s-a mai intamplat pe 27 august in istorie Anul acesta, la Chișinau se celebreaza 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, iar Guvernul a pregatit o serie de evenimente sub egida… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

