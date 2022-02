Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din acest an, Romania are o Zi naționala a lecturii, a anunțat ministrul Educației, Sorin Mihai Cimpeanu. „Intr-o țara in care sub 10% dintre cetațeni cumpara o carte pe an, rolul școlii devine esențial in a cultiva o activitate aparent desueta, lectura, ca preocupare menita sa ne salveze dintr-un…

