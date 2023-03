Ziua Națională a Irlandei, sărbătorită la Timișoara In acest an, ambasada Irlandei sarbatorește pentru prima data Ziua Naționala a Irlandei in alt oraș decat capitala, alegerea oprindu-se asupra Timișoarei. Evenimentul este organizat in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și marcat printr-o recepție oficiala care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, in data de 17 […] Articolul Ziua Naționala a Irlandei, sarbatorita la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in afara capitalei, Ambasada Irlandei in Romania sarbatorește Ziua Naționala a Irlandei la Timișoara. Evenimentul este organizat in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și marcat printr-o recepție oficiala care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și SCA Piperea și Asociații, in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, organizeaza in data de 6 aprilie 2023, intre orele 10.00 – 15.00, in Sala BANAT a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22)…

- Pentru prima data in afara capitalei, Ambasada Irlandei in Romania sarbatorește Ziua Naționala a Irlandei la Timișoara. Evenimentul este organizat in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și marcat printr-o recepție oficiala care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, a organizat marți, 7 martie, un seminar de informare avand ca tema: Noutați legislative care reglementeaza controalele oficiale in…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza un seminar de informare avand ca tema: ”Noutați legislative care reglementeaza controalele oficiale in domeniul siguranței…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și Siguranța Alimentelor Timiș organizeaza marți, 7 martie, de la ora 11:00, un seminar de informare in domeniul siguranței alimentelor, care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri. Vor fi prezentate noutațile legislative…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 7 martie, ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), in…

- A doua ediție din acest an a Salonului Industriei Ușoare va fi organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș la Centrul Regional de Afaceri, in perioada 8-12 martie. Peste 50 de firme din intreaga țara, producatori și comercianți, vor expune spre vanzare, la prețuri promoționale, o…