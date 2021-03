Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului din Grecia, Charis Theocharis, va sustine vineri o conferinta de presa la Bucuresti, pe tema sezonului turistic si a conditiilor de calatorie in Grecia. Oficialul grec se afla in vizita in Romania la invitatia omologului sau, Claudiu Nasui. Grecia a decis sa deschida oficial sezonul…

- Informațiile cu privire la progresul vaccinarii în Grecia și estimarea ca pâna în luna mai se va atinge o imunitate colectiva de circa 20% - fara a se lua în calcul si imunitatea obtinuta în urma bolii - a întarit climatul de optimism moderat în rândul…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a discutat cu ambasadoarea Greciei la Bucuresti, Sofia Grammata, despre cooperarea romano-elena in turism si in domeniul schimburilor comerciale. "In discutiile cu E.S. doamna Sofia Grammata, ambasadoarea Republicii Elene in Romania, am analizat mai multe…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a discutat cu ambasadoarea Greciei la Bucuresti, Sofia Grammata, despre cooperarea romano-elena in turism si in domeniul schimburilor comerciale. "In discutiile cu E.S. doamna Sofia Grammata, ambasadoarea Republicii Elene in Romania, am analizat mai multe cai prin…

- ”Tigrii” au invins cu 28-23 pe grecii de la AEK Atena, dar calificarea se joaca saptamana viitoare, in Grecia CSM București a facut primul pas spre sferturile de finala ale EHF European Cup. In Polivalenta, "tigrii" au trecut duminica de grecii de la AEK Atena, 28-23, echipa considerata principala favorita…

- Guvernul conservator al Greciei a anuntat un proiect ce vizeaza redeschiderea fostului domeniu regal Tatoi, situat la nord-vest de Atena, pentru vizite eco-responsabile si pentru comertul cu produse de ferma, informeaza AFP. "Acest sit este strans legat de istoria noastra moderna", a declarat vineri…

- Grecia va incepe de luni, 18 ianuarie, sa relaxeze restrictiile impuse pentru limitarea raspandirii COVID-19. Astfel, regiunile cu rate mici de infectare vor putea primi din nou clienti, iar din 25 ianuarie bisericile vor fi autorizate sa se redeschida, conform Agerpres . ”Avem siguranta de a relaxa…

- Marea majoritate a populatiei Greciei este dispusa sa se vaccineze impotriva COVID-19, potrivit unui sondaj publicat marti de portalul de stiri Political, relateaza dpa. Circa 74% dintre respondenti au declarat ca vor sa fie vaccinati, in timp ce 22% si-au exprimat ingrijorarea sau au afirmat ca nu…