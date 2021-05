Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (62 de ani), patronul lui FCSB, a incercat sa gaseasca explicații pentru prestațiile modeste ale roș-albaștrilor din ultimele doua etape. Liderul Ligii 1 a dezamagit cu CS U Craiova (0-0) și Sepsi (1-1), iar Becali a indentificat cauza. Jocul incantator al FCSB-ului din urma cu cateva saptamani…

- Marcel Pușcaș (60 de ani) trage un semnal de alarma in privința atacanților pe care echipa naționala a Romaniei se va putea baza in viitorul apropiat. Fostul oficial al FRF descrie drept „tragic” faptul ca Adrian Petre, unul dintre atacanții pe care s-a contat la echipa naționala de tineret la Campionatul…

- Peste 100 de amirali turci in retragere risca sa fie „pedepsiți” pentru indrazneala de a fi semnat o scrisoare deschisa in care avertizeaza ca planurile președintelui Recep Tayyip Erdogan de a face la Istanbul un canal de navigație comparabil cu cel din Panama sau din Suez risca sa pericliteze Convenția…

- Marcel Pușcaș a vorbit despre ceea ce considera a fi marea problema a naționalelor de seniori și de tineret ale Romaniei. Fostul candidat la președinția Federației Romane de Fotbal spune ca Romania are nevoie de un atacant și ca de la naționala de tineret nu mai vine niciun varf de perspectiva. „Mutu…

- Managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, afirma ca in sectia COVID a spitalului pe care il conduce sunt cazuri grave de pacienti, a caror stare se poate deteriora si care ar putea avea nevoie in orice moment de terapie intensiva. Mahler sustine ca medicii se confrunta cu situati in…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la Botoșani, ca Romania are nevoie de un program de sprijinire a natalitații, in contextul in care Guvernul a anunțat suspendarea acordarii sprijinului in valoare de 1.500 lei pentru parintii cu copii mici. „Anul trecut s-au nascut mai multi copii…

- Un bebelus nascut prematur la Sectia de obstretica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" din Botosani a fost diagnosticat cu COVID-19, a anuntat medicul Monica Adascalitei, directorul Directiei de Sanatate Publica.