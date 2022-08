Ziua nationala a Comemorarii Victimelor Fascismului si Comunismului: Ciuca - Romania are nevoie de mult mai multe locuri ale memoriei“

Stiri pe aceeasi tema

- Data de 23 august are multe sensuri pentru romani, este ziua in care s-a reusit scoaterea tarii dintr-o alianta dezavantajoasa, si ziua in care Romania a tradat o alianta cu care intrase in razboi, a fost Ziua Nationala pentru decenii, acum e Ziua Comemorarii Victimelor Fascismului si Comunismului.

- Nu doar fake news-urile s-au inmulțit mai mult ca niciodata in ultimii ani și se raspandesc cu mare ușurința, ci și narațiunile false. Acestea din urma construiesc realitați paralele, denatureaza faptele istorice, induc in mințile și sufletele nepregatite credințe și obiceiuri strambe. Remediul la tot…

- Deputatul Alexandru Muraru, presedintele PNL Iasi, a propus, sambata, in cadrul Forumului Educatiei, ca "Istoria comunismului in Romania" sa devina disciplina obligatorie pentru liceu prin noua Lege a Educatiei. "Astazi, mai mult ca niciodata, in contextul invaziei Rusiei, a razboiului hibrid pe care…

- 19 iulie: Ziua nationala a inotului. Care este istoria acestui sport Din 2021, ziua de 19 iulie este marcata in Romania, ca o zi special dedicata sportului. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat anul trecut legea care are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 19 iulie drept Ziua nationala…

- Florin Jianu, presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania, a declarat, luni, la Paltul Victoria, dupa consultarile pe modificarile la Codul Fiscal, cu premierul Nicolae Ciuca si cu membrii Guvernului, ca au cerut ca masurile sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2023. De asemenea, mediul…