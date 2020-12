Stiri pe aceeasi tema

- Medicul roman Ciprian Cociuba stabilit in Marea Britanie a spus ca s-a vaccinat impotriva COVID-19 și ca vaccinul este „o binecuvantare” de la Dumnezeu. Ciprian Cociuba lucreaza ca medic ATI intr-un spital din sudul Angliei. Intr-o inregistrare pe YouTube, el a anunțat ca și-a facut vaccinul anti-COVID-19.…

- Loredana Groza face fapte mari inainte de Craciun. Jurata X Factor i-a surprins astazi pe Buzdu, Emma și Morar in momentul in care a intrat in direct in Orașul Faptelor Bune, emoționata fiind de povestea lui Alex și a Dianei. Cuplul de tineri indragostiți a fost pus la o grea incercare la numai 8 luni…

- CHIȘINAU, 2 dec - Sputnik. Tot mai multe state europene, precum Italia, Germania, Belgia și altele, se pregatesc sa introduca noi restricții in preajma sarbatorii Nașterii Domnului. Pe coridoarele puterii unii discuta chiar despre masuri similare celor din perioada Pascala, cand toți creștinii au…

- Cateva sute de credincioși din din Capitala au venit, miercuri, la Biserica Parohiei ”Sfantul Mina“ - Vergu din București, sa se roage Sfantului Mucenic Mina. Oamenii au stat la o coada care s-a intins pe mai multe straduțe din zona.Credincioșii purtau masca și au stat la rand cam o jumatate de ora,…

- Artistul a declarat printre altele ca „este genial cine a inventat acest virus si l-a aruncat pe piata” sau ca „exista dictatura media” si ca „se moare pe Valea Olutlui la fel de mult cum se moare de COVID”. "Este genial cine a inventat acest virus si l-a aruncat pe piata. Eu as fi mers pe…

- Dan Bittman a avut o iesire socanta legata de situatia actuala in Romania: "Sa dea Dumnezeu sa mor și eu de covid! Nu vreau sa mai traiesc in condiții degradante". Dan Bittman indeamna la revolta: "Nu e de ajuns minciuna COVID, acum trebuie sa suport si alertele astea penibile. Cand iesim,…

- In ziua in care mandatul de primar al Sectorului 5 caștigat la alegerile de duminica ar putea fi validat, Cristian Popescu Piedone este citat, in calitate de inculpat, la un nou termen in dosarul Colectiv . El a fost condamnat in prima instanța la 8 ani și 6 luni de inchisoare, pentru un abuz in serviciu…