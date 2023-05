Sindicatele au convocat peste 300 de mitinguri, care au inceput inca de dimineata, iar autoritatile se asteapta la intre 500.000 si 650.000 de participanti. Doar la Paris se prevede participarea a 100.000 de manifestanti. In ultimii ani, de 1 mai intre 100.000 si 160.000 de francezi au luat parte la manifestatii in Franta. Grevele impotriva controversatei reforme a pensiilor au continuat pe parcursul weekendului, perturband traficul aerian. Politia s-a pregatit pentru eventuale violente, la mijlocul zilei situatia era insa in cea mai mare parte relaxata. Pentru prima data, la Paris si in principalele…