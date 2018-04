Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele americane au lansat sarbatoarea care urma sa se internationalizeze cu o greva. Oamenii muncii, satui de abuzurile angajatorilor, au declansat o greva, cerandu-le patronilor sa reinnoiasca contractele de munca, iar ziua de lucru sa fie de 8 ore. Peste 300.000 de muncitori au parasit…

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite a declarat unanim ziua de 2 aprilie ca Zi mondiala de sensibilizare fata de autism pentru a evidentia necesitatea de a contribui la imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu autism, astfel incat acestea sa poata duce o viata implinita, ca parte integranta a societatii.…

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar atrage atenția asupra numarului ridicat de copii ai strazii din Romania, o sintagma in spatele careia se afla fiinte cu traume, sentimente și sperante asemanatoare cu ale tuturor oamenilor. Social democratul arata ca, in fiecare an, pe 21 martie, in toata lumea…

- In Romania, cateva zeci de femei au participat de 8 Martie, de Ziua Internationala a Femeilor, la un protest in fața Ministerului Afacerilor Interne,institutie condusa de primul ministru femeie din istoria M.A.I. – Carmen Dan. Motivul PROTESTULUI – Politia este incapabila sa gestioneze violenta domestica…

- Exista insa o disputa pe marginea originilor si semnificatiilor de inceput ale acestei zile de sarbatoare. E ziua femeii sau a mamei? Sa ne intoarcem privirea insa in istorie… Ziua Internationala a Femeii, sarbatorita pe 8 martie, a fost mai intai expresie a luptei femeilor muncitoare pentru dobandirea…

- In Romania exista multe mame care iși cresc singure copiii. De 8 martie, cand in lume se sarbatorește Ziua Internaționala a Femeii, aceste mame nu vor fi uitate. Vor primi cadouri de la alte mame.

- Un jurnalist slovac de investigație și iubita lui au fost uciși in propria locuința din Velka Maca, aflat in apropiere de Bratislava. Poliția susține ca incidentul ar putea avea legatura cu subiectele investigate de jurnalist. Acesta scria despre tot felul de cazuri de evaziune fiscala privind anumite…

- Pana si iubirea isi are propria ei legenda. Pe plaiurile romanesti ea provine dintr-un vechi cult dacic al unui zeu al iubirii aparte care a ajuns in zilele noastre sa intruchipeze personificarea lui Dragobete. Incepand de luni, 19 februarie, cu ziarul „Adevarul” apare si „Dragobete. Sarbatoarea iubirii…