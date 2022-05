Ziua Muncii, celebrată de Google printr-un Doodle special. Semnificația sărbătorii Google deschide pagina de start de duminica, 1 Mai, Ziua Muncii, cu un Doodle special care onoreaza meseriile. Sarbatoarea este celebrata in mai multe țari, inclusiv in Romania, și este zi libera legala. Doodle-ul special afișat de Google evidențiaza detalii care onoreaza diversele domenii de munca ale oamenilor: de la instalator și agricultor, la constructor, patiser și curier. Daca este accesat, Doodle-ul trimite la știri și materiale despre Ziua Muncii. Doodle-ul afișat astazi de Google pentru a marca Ziua Muncii Data de 1 mai este cunoscuta și ca Ziua Internaționala a Muncii, sarbatorita in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

