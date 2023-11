Ziua mondiala dedicata copiilor nascuți prematur, marcata la Primaria Botoșani In semn de susținere pentru nou – nascuții inainte de termen dar și de apreciere fața de eforturile cadrelor medicale și parinților depuse ca micuții sa fie invingatori, cladirea Primariei Municipiului Botoșani a fost iluminata astazi in culoarea mov. Copiii nascuți prematur au nevoie de o ingrijire speciala. Scopul Zilei Mondiale dedicate copiilor nascuți prematur, […] Citește Ziua mondiala dedicata copiilor nascuți prematur, marcata la Primaria Botoșani in Botosani24.ro .