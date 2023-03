Stiri pe aceeasi tema

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova In fiecare an, pe 24 martie, este marcata Ziua Mondiala a Tuberculozei, al carei scop este informarea și sensibilizarea populației asupra consecințelor dezastruoase pe care le poate avea aceasta afecțiune asupra sanatații. Anul acesta, tema propusa de Organizația…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, joi, dupa o vizita de lucru in Prahova, ca Romania nu are un sistem distorsionat de pensii speciale fata de ceea ce se intampla in Uniunea Europeana, el punctand si ca daca se ajunge la o reforma "dura", exista "riscul de depopulare"…

- In fiecare an, pe 24 martie, se celebreaza, in intreaga lume, Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei. Cu acest prilej, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) atrage atenția asupra faptului ca tuberculoza ramane o problema epidemiologica mondiala, producand, anual, moartea a milioane de oameni.…

- In cadrul convorbirilor au fost discutate subiectele de interes de pe agenda bilaterala, cu accent pe proiectele comune din domeniile energiei și transporturilor, care vizeaza racordarea Republicii Moldova la spațiul Uniunii Europene. A fost subliniata necesitatea imbunatațirii interacțiunii dintre…

- 12 state din Uniunea Europeana, printre care și Romania, cer Bruxellesului sa ia masuri concrete pentru a impiedica firme sau țari extracomunitare sa ocoleasca sancțiunile la care e supusa Rusia.

- Romania se situeaza pe poziția 14 in UE, cu 12.266 autoturisme noi inmatriculate in ianuarie, inregistrand o creștere de 31,4% comparativ cu ianuare 2022, anunța ACAROM - Asociația Constructorilor de Automobile din Romania și ACEA. Dacia inregisteaza o creștere de 40%. In luna ianuarie 2023, inmatricularile…

- 15 decese la pacienți confirmați cu gripa au fost inregistrate pana acum in Romania, potrivit datelor publicate joi de INSP. Numai in ultima saptamana au fost confirmate de laborator 411 cazuri de girpa. In saptamana 2-8 ianuarie, numarul total de cazuri de infecții respiratorii (gripa clinica, IACRS…

- Pretul locuintelor din Romania a crescut mai putin decat media din UE in ultimul deceniu Pretul locuintelor din Uniunea Europeana a inregistrat o crestere de 49,2% in perioada cuprinsa intre 2010 si trimestrul al treilea din anul 2022, iar Romania a consemnat printre cele mai mici majorari de preturi…