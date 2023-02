Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Victoria va fi iluminat in portocaliu, sambata seara, de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, anunta Guvernul. Avand in vedere ca afectiunile oncologice reprezinta a doua cauza majora a mortalitatii in Romania, dupa afectiunile cardiovasculare, este o chestiune de sanatate publica…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu directorul executiv al Fondului Monetar International, Paul Hilbers, in cadrul discutiilor fiind analizata evolutia economiei Romaniei in contextul crizelor si provocarilor ultimilor ani. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis…

- „Tot astazi, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Largire la patru benzi DN 1A si masuri de siguranta rutiera pentru sectorul cuprins intre Centura Bucuresti si intersectia cu soseaua Chitila-Mogosoaia, din judetul Ilfov. Este o investitie de peste 110 milioane…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu Alfonso Garcia Mora, vicepresedintele International Financial Corporation. Parte a Grupului Bancii Mondiale, specializata in finantarea sectorului privat, IFC a dezvoltat in Romania cel mai mare volum de investitii din regiune,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a afirmat miercuri, 14 decembrie, ca Executivul condus de Nicolae Ciuca nu are in plan nicio abordare care sa vizeze un boicot sau un alt tip de actiune in urma votului exprimat de Austria in cadrul Consiliului JAI. „Ceea ce pot sa va asigur este ca…