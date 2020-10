Stiri pe aceeasi tema

- Ziua mondiala a zambetului (World Smile Day) este aniversata, anual, in prima zi de vineri a lunii octombrie, in anul 2020 fiind marcata la data de 2 octombrie. Ziua mondiala a zambetului a fost marcata pentru prima data in 1999, in orasul natal al lui Harvey Ball, Worcester. In acelasi an, Harvey Ball…

- Cinci papagali au fost izolați deoarece ii injurau pe vizitatorii unui parc natural din Anglia. Administratorii complexului au primit mai multe reclamații de la turiști și spun ca papagalii au invațat sa injure unii de la ceilalți, in timp ce au stat impreuna intr-o camera.

- Ziua mondiala a donatorilor de celule stem hematopoietice (World Marrow Donor Day - WMDD) este sarbatorita in a treia zi de sambata a lunii septembrie. In 2020, are loc la 19 septembrie si este marcata in peste 50 de tari din intreaga lume, potrivit Agerpres.Initial a fost marcata ca un eveniment…

- Prime Minister Ludovic Orban on Wednesday called the resignation of Liviu Vasilescu as chief of the Romanian Police a "natural gesture," saying that he will speak with the interior minister to identify a professional to fill the vacancy. "A normal resignation, I will discuss with the interior minister…

- Australianca de origine rusa Ekaterina Alexandrovskaia, campioana mondiala la patinaj artistic la juniori in 2017, a decedat vineri la varsta de 20 de ani, informeaza AFP si ziarul belgian Le Soir.