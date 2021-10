Stiri pe aceeasi tema

- Sub sloganul „Viitorul nostru este aproape – Sa mergem mai departe impreuna” și in contextul pandemiei de COVID-19, anul acesta, pe 15 octombrie, de Ziua Internaționala a Spalatului pe Maini, lumea intreaga este indemnata sa se ingrijeasca de igiena mainilor. Ziua de 15 octombrie marcheaza, in fiecare…

- Executivul va aproba in sedinta de joi alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii. Potrivit notei de fundamentare a proiectului de hotarare, bugetul Ministerului Sanatatii va fi suplimentat cu suma de 9.984.000…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, le ureaza tuturor profesorilor și educatorilor. Ziua Mondiala a Profesorilor are loc anual pe 5 octombrie pentru a sarbatori toți profesorii din intreaga lume. „La mulți ani tuturor celor care și-au dedicat viața pentru a-i invața carte pe copiii…

- Ziua Educației 2021: Elevii si prescolarii stau ACASA maine, 5 octombrie. Profesorii au o zi libera Ziua Educației 2021: Elevii si prescolarii stau ACASA maine, 5 octombrie. Profesorii au o zi libera Elevii si prescolarii nu vor face cursuri marti, 5 octombrie, de Ziua Internationala a Educatiei, a…

- Ziua Mondiala a Animalelor și Ziua Internaționala a Ingrijitorilor Zoo, marcate in toata lumea in data de 4 octombrie, vor fi sarbatorite, in avans, in parcul din Noua. Directorul Gradinii Zoologice Brașov, Alin Pinzaru: Avem doua tururi ghidate la ora 11.00 și la ora 13.00 unde colegii noștri vor prezenta…

- „Mulți dintre cei care sunt viitorul acestei țari iși doresc sa plece din ea.”, a scris Președintele țariii, Maia Sandu, pe contul sau de facebook intr-un mesaj prilejuit de Ziua Internaționala a Tineretului, marcata astazi.

- O campanie de informare a populației din mediul rural despre importanța vaccinarii impotriva virusului Covid-1, a fost lansata astazi, 4 august, de catre Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Bancii Mondiale. Evenimentul de lansare a avut loc in satul Harbovaț, raionul Anenii…

- O campanie de informare a populației din mediul rural despre importanța vaccinarii impotriva virusului Covid-1, a fost lansata astazi, 4 august, de catre Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Bancii Mondiale. Evenimentul de lansare a avut loc in satul Harbovaț, raionul Anenii…