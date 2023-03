Stiri pe aceeasi tema

- 21 martie| Ziua Mondiala a Marionetiștilor, sarbatorita la Teatrul de Papuși „Prichindel”: Spectacole și expoziție de papuși și decoruri Pe data de 21 martie 2023, Teatrul de Papuși „Prichindel” sarbatorește Ziua Mondiala a Marionetiștilor, prin spectacole și expoziție de papuși și decoruri. Teatrul…

- In contextul Zilei Mondiale a Sindromului Down, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, in parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, prin Sectoarele Cultural și Media și comunicare ale Centrului Eparhial și Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop” organizeaza Conferința Viața pentru…

- FOTO| Ziua mamei sarbatorita de copiii Centrului Educațional de Zi ”Sfantul Nicolae”: Program de cantece și poezii pentru mamici și bunici Marți, 7 martie 2023, cu prilejul zilei de 8 Martie, copiii din Centrul Educațional de Zi ,,Sf. Nicolae” au pregatit un program de cantece și poezii pentru mamici…

- 365 De Zile de Solidaritate 24 februarie 2023, ora 13.00, Institutul Francez din Romania la Iași ”Fiecare om este un jurnal in care se scrie o poveste in timp ce intenționeaza sa scrie alta” Hugh B. Brown. Fundația Star of Hope Romania, in parteneriat cu Institutul Francez din Romania la Iași, organizeaza…

- Joi, 19 ianuarie 2023, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia, a fost sarbatorita Ziua Mondiala a Religiei prin cateva activitați specifice coordonate de doamnele profesoare Burde Lacrimioara, Simona Florea și Camelia Pop. Activitațile din cadrul proiectului s-au desfașurat sub genericul…

- Joi, 19 ianuarie 2023, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia, a fost sarbatorita Ziua Mondiala a Religiei prin cateva activitați specifice coordonate de doamnele profesoare Burde Lacrimioara, Simona Florea și Camelia Pop. Activitațile din cadrul proiectului s-au desfașurat sub genericul…

- Incepand de maine, 9 ianuarie, se revine la cursuri, in anul școlar 2022-2023, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Numai ca, a aparut o situație neexplicata cum trebuie, iar acest aspect a generat polemici in spațiul online intre parinții elevilor și copiilor de gradinița. In cele…

- Marian Dragulescu este cunoscut de o țara intreaga datorita performanțelor obținute in gimnastica, dar și din cauza scandalurilor și a relației controversate pe care a avut-o cu prima sa soție, Larisa. Cei doi au avut nenumarate apariții tv in care ”și-au splalat rufele in public”, și și-au adresat…