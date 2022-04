Stiri pe aceeasi tema

- Planeta noastra- Sanatatea noastra, 7 APRILIE, Ziua Mondiala a Sanatatii pentru un Viitor Sanatos The post Planeta noastra- Sanatatea noastra, 7 APRILIE, Ziua Mondiala a Sanatatii first appeared on Partener TV .

- Lucratorii din sistemul sanitar din Romania au transmis, joi, de Ziua Mondiala a Sanatatii, mesaje in care au apreciat legatura dintre un mediu sanatos si o populatie sanatoasa. OMS a stabilit ca tema acestui an sa fie „Planeta noastra, sanatatea noastra”, aratand ca, anual, 13 milioane de oameni…

- Cu o istorie de peste 70 de ani, pe data de 7 aprilie este celebrata Ziua Mondiala a Sanatații un bun prilej pentru a ne indrepta atenția catre cel mai important aspect al existenței noastre și de a ne implica in activitați care contribuie la o stare de sanatate mai buna. Ministerul Sanatații, prin…

- Lucratorii din sistemul sanitar din Romania au transmis, joi, de Ziua Mondiala a Sanatatii, mesaje in care au apreciat legatura dintre un mediu sanatos si o populatie sanatoasa. OMS a stabilit ca tema acestui an sa fie ”Planeta noastra, sanatatea noastra”, aratand ca, anual, 13 milioane de oameni mor…

- Anual, data de 7 aprilie este dedicata aniversarii mondiale a Sanatații, declarata de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), abordand un subiect de importanța majora care afecteaza omenirea. Tema din acest an este legata de sanatatea planetei noastre, despre grija aerului, apei și hranei.

- 7 aprilie, Ziua Mondiala a Sanatații. INSP trage un semnal de alarma privind poluarea. O zi fara mașina personala In 7 aprilie este celebrata Ziua Mondiala a Sanatații. Sloganul evenimentului din acest an este ”Planeta noastra – sanatatea noastra”, un semnal de alarma privind impactul poluarii. In ultimii…

- „Sanatatea reprezinta un factor major pentru starea de bine a fiecaruia dintre noi, dar și un indicator important al capacitații de dezvoltare a societații in care traim. Acest lucru s-a vazut in cei peste 2 ani de pandemie, in care oamenii din intreaga lume au avut de suferit din cauza unui virus care…

- Astazi, 7 aprilie 2022 este Ziua Mondiala a Sanatatii. Tema evenimentului de anul acesta "PLANETA NOASTRA, SANATATEA NOASTRA" aduce in atentia publica legatura directa dintre sanatatea oamenilor si cea a intregii planete.Potrivit unei informari a Federatiei Sanitas, o planeta bolnava, care se confrunta…