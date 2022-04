Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Fundația pentru SMURD și Inspectoratul pentru Situații de Urgența Mureș, au organizat un eveniment dedicat in principal copiilor. Atelierele și prezentarile de echipamente specifice au starnit interesul a sute de copii și tineri care s-au implicat in programul pregatit de organizatori. A fost…

- Astazi marcam Ziua Mondiala a Sanatatii. OMS a stabilit ca tema acestui an sa fie ”Planeta noastra, sanatatea noastra”, aratand ca, anual, 13 milioane de oameni mor din cauze legate de mediu care ar putea fi evitate. Inca din 1950, an de an, in data de 7 aprilie se celebreaza Ziua Mondiala a Sanatatii,…

- Planeta noastra- Sanatatea noastra, 7 APRILIE, Ziua Mondiala a Sanatatii pentru un Viitor Sanatos The post Planeta noastra- Sanatatea noastra, 7 APRILIE, Ziua Mondiala a Sanatatii first appeared on Partener TV .

- Lucratorii din sistemul sanitar din Romania au transmis, joi, de Ziua Mondiala a Sanatatii, mesaje in care au apreciat legatura dintre un mediu sanatos si o populatie sanatoasa. OMS a stabilit ca tema acestui an sa fie „Planeta noastra, sanatatea noastra”, aratand ca, anual, 13 milioane de oameni…

- 7 Aprilie, Ziua Mondiala a Sanatații este marcata, in acest an, de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) printr-o campanie cu tema ,,Planeta noastra, sanatatea noastra”. Aceasta zi reprezinta un bun prilej pentru ca apelul forurilor internaționale ce activeaza in domeniul sanatații sa ajunga in toate…

- Ziua de 7 aprilie este dedicata celebrarii sanatații la nivel mondial. Fundația pentru SMURD organizeaza in aceasta zi, incepand cu ora 12.00, la Shopping City Targu Mureș, evenimentul „Strajer pentru o lume mai buna". Tema principala este „Planeta noastra, sanatatea noastra", prin care se inițiaza…

- Asociația Femeia Mileniului III din Targu Mureș marcheaza Ziua Mondiala a Sanatații Orale. Membrele Asociației au demarat o campanie de conștientizare a necesitații ingrijirii dinților pentru copiii care provin din familiile dezavantajate pe care le consilieaza. Sub sloganul Zambește cu incredere! Sanatate…

- De astazi și pana duminica, inclusiv, Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin se va afla in parcarea Shopping City din Targu Mureș, pentru o activitate de testare gratuita. Sunt invitate sa se testeze femeile din grupul ținta, 24-29 de ani, astazi intre orele 15.00-18.00, și sambata/duminica…