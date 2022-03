Stiri pe aceeasi tema

- In mai multe orașe din Romania, asociațiile pentru persoane cu Sindrom Down și partenerii lor organizeaza evenimente de conștientizare a acestui sindrom, care afecteaza 1 din 1.000 de persoane din lume, dar și a incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitați. In fiecare an, la data de 21 martie,…

- Pana in prezent, in Romania au fost angajate 223 de persoane refugiate din Ucraina, in productie si in servicii, a precizat ministrul Muncii, Marius Budai. Intrebat, la Palatul Parlamentului, cate persoane refugiate din Ucraina au fost angajate in Romania pana in prezent, ministrul Muncii a raspuns:…

- Prin intermediul AJOFM Mehedinți au fost incadrate in munca, in perioada 01.01.2022–31.01.2022, 126 persoane, dintre care 61 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 68 au peste 45 de ani, 23 au varsta cuprinsa intre 35 și 45 de ani, 12 au intre 30 și 35 de ani, iar 23 sunt…

- Dr. Silvia Popi, medic primar neurologie, a fost invitat al emisiunii ZIUA LIVE de miercuri, 16 februarie, de la ora 14.00 si, pe parcursul emisiunii, a vorbit pe larg despre posibilitatile de recuperare neurologica ale pacientilor care au suferit astfel de afectiuni. Pe parcursul emisiunii, dr. Silvia…

- 10.591 de persoane s-au vaccinat in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului transmis, joi, de CNCAV. Cifrele sunt in scadere fața de ziua de marți, atunci cand s-au imunizat 10.843 de persoane. Din totalul persoanelor vaccinate in ultima zi, numai 1.976 sunt cu prima doza, 2.744 cu rapelul și 5.871…

- 10.843 de persoane s-au vaccinat in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului transmis, miercuri, de CNCAV. Cifrele sunt in creștere fața de ziua de marți, atunci cand s-au imunizat peste 11.000 de persoane. Din totalul persoanelor vaccinate in ultima zi, numai 2.030 sunt cu prima doza, 2.844 cu rapelul…

- Președintele american Joe Biden a salutat vineri o „zi istorica pentru redresarea noastra economica”, dupa publicarea cifrelor privind ocuparea forței de munca pentru luna decembrie, scrie AFP.„Planul economic Biden funcționeaza și aduce America înapoi la munca”, a…

- Județul Buzau iși menține locul fruntaș intr-un clasament al județelor in ceea ce privește ocuparea forței de munca. Informația este furnizata de Agenția Naționala a Forței de Munca, instituție care a intocmit un clasament al judetelor cu cele mai multe persoane angajate din care reiese ca Timiș ocupa…