Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an pe data de 5 iunie sarbatorim Ziua Mondiala a Mediului. Aniversarea acestei zile a fost stabilita in anul 1972 in cadrul Adunarii Generale a Națiunilor Unite, cu scopul de a marca deschiderea Conferinței de la Stockholm asupra Mediului. Tema pentru Ziua Mondiala a Mediului din…

- Programata saptamana viitoare, pentru data de 5 iunie, Ziua Mondiala a Mediului va fi sarbatorita și in acest an in județul Timiș. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș va pregati, impreuna cu noii operatori zonali de salubritate, desfașurarea mai multor acțiuni de conștientizare a populației…

- Liderul familiei politice europene din care face parte Calin Popescu Tariceanu s-a intalnit, vineri, cu președintele Klaus Iohannis, pe tema modificarilor legilor justiției și a Codului Penal de catre PSD-ALDE.

- In perioada 14 mai 2018 – 5 iunie 2018, Primaria Bistrita impreuna cu Supercom SA organizeaza un concurs de colectare a PET-urilor in școlile municipiului Bistrița. Organizatorii campaniei vor acorda si trei premii in valoare totala de 5.500 lei, anunta municipalitatea intr-un comunicat. Ziua Mondiala…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a raspuns criticilor aduse de președintele Romaniei. Klaus Iohannis a criticat Legea salarizarii, spunand ca nu reprezinta o reforma. „Bineințeles ca deciziile sunt dictate de la partid, pentru ca este un partid care a caștigat guvernarea…

- Conflictul de politica externa dintre Cotroceni și Guvern pe tema ambasadei Romaniei in Israel iși are originea intr-o discuție privata de 10-12 minute intre Liviu Dragnea, Viorica Dancila și Klaus Iohannis.

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a comentat, luni seara, la Romania TV, zvonul potrivit caruia președintele Klaus Iohannis nu și-ar mai dori al doilea mandat la Cotroceni și ca ar urma sa ocupe funcția de șef al Consiliului European, la sfarșitul anului viitor. Politicianul a vorbit și…