Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu anul 2000, data de 29 septembrie marcheaza Ziua mondiala a inimii. Este o ocazie pentru a ne gandi mai mult la sanatatea noastra si in special la inimile noastre. Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de mortalitate in toata Europa, atat la femei, cat si la barbati, potrivit…

- Ziarul Unirea 29 septembrie: Ziua Mondiala a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial Din 2000, la 29 septembrie este marcata anual, Ziua mondiala a inimii, la initiativa Federatiei Mondiale a Inimii si sub patronajul Organizatiei Mondiale a Sanatatii…

- Romania a inregistrat saptamana trecuta un record de 1.713 cazuri noi in 24 de ore. E cea mai mare cifra de la inceputul pandemiei, in contextul in care numarul testarilor a ramas constant in ultimele doua luni, potrivit g4media.ro. Conform Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC),…

- La un an de la rezilierea aberanta și ilegala a acestui contract la 99% de catre Sorin Scarlat (directorul de atunci al CNAIR) și gașca lui de incompetenți, tronsonul se prezinta bine, traficul se desfașoara absolut decent în comparație cu ambuteiajele anterioare de pe drumul național paralel,…

- Romania, Letonia și Bulgaria sunt pe primele trei locuri la numarul de decese provocate in 2017 de boli sau afecțiuni care puteau fi tratate la persoanele sub 75 de ani. Bolile cardiace ischemice, cerebrovasculare, cancerul colorectal, pneumonia și cancerul la san sunt printre principalele cauze ale…

- Noul coronavirus a schimbat dureros lumea, iar leziunile provocate de el, pe toate planurile, se vor resimți mult timp de acum inainte. Pana astazi, 30 iulie 2020, sunt 16,950,407 cazuri de COVID-19 cunoscute la nivel mondial si 664,961 de decese inregistrate. La nivel național, numarul paciențielor…

- Vin date absolut alarmante privind numarul oamenilor care au ramas șomeri in Romania, dupa masurile drastice luate de autoritați pentru a stopa evoluția coronavirusului. Mai mult de 875.000 de locuri de munca au fost sterse din econo­mie in perioada 16 mar­tie – 15 iulie, conform datelor transmise…

- Romania urca vertiginos in topul european al imbolnavirilor de Covid-19. Potrivit Centrului European de Control al Bolilor, este al doilea stat din Uniunea Europeana, dupa Luxemburg, din cauza numarului mare de infectari din ultimele doua saptamani.