- Țara noastra ocupa locul 1 in Europa la mortalitate prin boli cardiovasculare, care reprezinta 57% din totalul deceselor inregistrate la nivel național, dar vestea buna este ca acestea pot fi prevenite prin felul in care avem grija de noi inșine. In fiecare an, la data de 29 septembrie, este marchata,…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Cluj-Napoca pune la dispoziția pacienților doua secții de specialitate in cardiologie și un ambulatoriu, acoperind aproximativ 30% din cazurile de specialitate din județ.

- Inima incepe sa bata la patru saptamani de la concepție și continua sa bata neincetat pe tot parcursul vieții. Pentru fiecare adult bate de aproximativ 70 de ori intr-un singur minut și de peste 100.000 ori intr-o zi. Deși are doar marimea unui pumn, reușește sa pompeze sange in tot organismul, avand…

- Angajații din Romania au lucrat, in 2021, in medie 39.8 ore pe saptamana, poziționandu-se cu mult peste media europeana de 36.4 ore, potrivit Eurostat. Pe de alta parte, romanii și-au luat echivalentul a 23.000 de ani de concediu medical in primul trimestru din 2023, adica 8,41 milioane de zile, conform…

- Romania a ajuns la 3.429.120 cazuri de infectare cu COVID, dupa ce, in cel mai recent bilant saptamanal, au fost raportate 7.171 noi imbolnaviri.Cate infectari cu COVID au fost in saptamana 4-10 septembrie 2023In intervalul 4-10 septembrie au fost inregistrate 7.171 de cazuri noi de persoane infectate…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat, vineri seara, dupa ce medicii stomatologi au anuntat ca vor protesta fata de Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania, care a emis doua decizii care le restrang drepturile, ca cele doua documente vor fi anulate si ca se va reveni la situatia anterioara.…

- Ministerul Sanatații a transmis, vineri, ca decizia CMSR, ”a afectat negativ modul de exercitare a profesiunii de medic stomatolog” și ca se vor lua masuri pentru evitarea unor situații similare in viitor. Medicii stomatologi au cerut anularea a doua decizii luate de Colegiul Medicilor Stomatologi…

- Noaptea ca hoții, șefii de la Colegiul Medicilor Dentiști, au strecurat o reglementare in Monitorul Oficial prin care vor sa limiteze tratamentele pe care le face un stomatolog de stomatologie generala in cabinet. Medicii nu au fost consultați, nu a existat un timp de verificare publica a propunerii,…