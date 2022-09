Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doi ani de relație, Antonio Pican și Bibi au decis in aceasta primavara sa puna punct poveștii lor de iubire. Pentru cei doi a fost o desparțire dureroasa, insa au reușit sa treaca peste tot. Antonio Pican susține ca sta foarte bine pe plan sentimental și se afla in cea mai buna perii

- Ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca sustine construirea Institutului Regional de Boli Cardiovasculare, dar a recunoscut totodata ca nu stie care va fi linia de finantare, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- PSD susține ca sistemul de irigații in PNRR, este o urgența naționala și europeana, seceta care afecteaza și astazi iremediabil munca fermierilor romani și produsele care ajung pe masa noastra nu va putea fi combatuta fara un sistem de irigații național. Știm deja acest lucru. Dar, in ciuda acestui…

- Populatia mondiala continua sa creasca, insa ritmul incetineste, conform unui raport al ONU, publicat luni, 11 iulie, pentru a marca Ziua Mondiala a Populatiei, potrivit DPA, preluata de Digi24.

- Populatia mondiala continua sa creasca, insa ritmul incetineste, conform unui raport al ONU, publicat luni pentru a marca Ziua Mondiala a Populatiei, potrivit DPA. ONU se asteapta ca populatia globala sa treaca de pragul de opt miliarde pana la finalul anului, probabil in jurul datei de 15 noiembrie.

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder a declarat ca doreste sa mentina legatura cu presedintele rus Vladimir Putin, in pofida razboiului pe care Rusia continua sa il duca in Ucraina, transmite dpa.

- Un oficial ucrainean a publicat, joi, pe retelele de socializare un videoclip si o serie de fotografii cu steagul tarii arborat pe Insula Serpilor, dupa ce armata Federatiei Ruse a fost nevoita sa se retraga.

- In contextul in care sectorul imobiliar incepe sa-și revina treptat de pe urma pandemiei de COVID-19, o noua investiție a IFC va contribui la asigurarea continuitații accesului la spații comerciale de calitate și prietenoase cu mediul inconjurator. Imprumutul in valoare de 85 milioane euro acordat de…