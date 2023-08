Stiri pe aceeasi tema

- Prof. Dr. Univ. Constantin Dumitru Dulcan este medic neurolog și psihiatru, recunoscut atat pe plan național, cat și internațional, pentru contribuțiile sale impresionante in domeniul cercetarii creierului și al conștiinței umane. Nascut in anul 1938, Prof. Dr. Constantin Dumitru Dulcan a urmat studiile…

- Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei, marcata in fiecare an pe 28 iulie, se desfașoara anul acesta sub sloganul „O singura viața, un singur ficat!”, fiind un prilej de a evidenția necesitatea accelerarii eforturilor de eliminare a hepatitei virale și importanța prevenirii, testarii și tratamentului.…

- Vineri, 28 iulie, APAH Transilvania marcheaza Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei prin organizarea a doua sesiuni de testare gratuita in vederea depistarii infectiei cu virus hepatitic B si C, in sat Rediu și in comuna Aiton. Joi, 27 iulie, va așteptam sa va testați gratuit pentru hepatita B…

- Solstițiul de vara 2023: 21 iunie – cea mai lunga zi din an și inceputul verii astronomice. Legatura cu Sarbatoarea Sanzienelor Solstițiul de vara 2023: Miercuri 21 iunie este ziua cea mai lunga din an. Este denumita și Ziua Soarelui și marcheaza momentul in care incepe vara din punct de vedere astronomic,…

- Laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicina din anul 2013, cu radacini din Republica Moldova, intenționeaza sa revina la baștina stramoșilor sai. Biologul american Randy W. Schekman, a caruit strabunei au locuit in satul Lipcani, din raionul Briceni, va deveni primul membru al familiei…

- In zilele de 19, 20 și 21 mai, intre 10.00-14.00, in Pitești vor putea fi facute teste gratuite pentru depistarea virusului Hepatitei C. Județul Argeș este parte a unui proiect important de prevenție, Campania „SALVEAZA O VIAȚA #SALVEAZA-ȚI VIAȚA” care aparține Universitații de Medicina și Farmacie…

- In zilele de 19, 20 și 21 mai, intre 10.00-14.00, in Pitești vor putea fi facute teste gratuite pentru depistarea virusului Hepatitei C. Județul Argeș este parte a unui proiect important de prevenție, Campania „SALVEAZA O VIAȚA #SALVEAZA-ȚI VIAȚA” care aparține Universitații de Medicina și Farmacie…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, prin Compartimentul Relații cu Piața Muncii și Societatea Antreprenoriala Studențeasca – SAS UMFST, in parteneriat cu Asociația ESTIEM LG Mureș, organizeaza miercuri, 10 mai, evenimentul „Fața in…