Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de Ziua Mondiala a Copiilor Orfani, Hope and Homes for Children trage un semnal de alarma cu privire la numarul inca mare de copii, 3810, care traiesc in 141 de centre de plasament, in Romania [1] – instituții ce continua sa le rapeasca șansa la o dezvoltare normala, ca membri ai societații.…

- Odata cu apariția pandemiei, mai mulți specialiști recomandau anumite medicamente anitivirale ca și tratamente anti-covid. Printre acestea, doar daca ne amintim de remdesivir și tocilizumab, aceste medicamente antivirale devenind adevarate miracole. Ulterior au aparut cazuri de vanzare pe piața neagra,…

- Organizația Mondiala a Sanatații trage din nou un semnal de alarma cu privire la ritmul „foarte ingrijorator” de transmitere a coronavirusului in țarile europene. Daca trendul actual continua, Europa ar putea inregistra inca jumatate de milion de decese asociate COVID-19 pana in luna februarie, atenționeaza…

- Rapid - CFR Cluj (duminica, ora 20:30). Mihai Iosif, antrenorul alb-vișiniilor, s-a plans de faptul ca echipa sa nu beneficiaza de o baza proprie de pregatire. „Ne-am pregatit bine in aceasta perioada. O sa jucam cu cea mai buna echipa din Romania, CFR. Avem cateva probleme, Goge are entorsa, și eu…

- Astazi, 1 octombrie, la nivel mondial, se sarbareste Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice. Ar trebui sa fie un motiv de bucurie și sarbatoare, o zi in care ii cinstim pe seniori. Din pacate, aceasta situație ramane un ideal pentru majoritatea celor cu varsta de peste 65 de ani din Romania, care…

- Ne place sa defilam cu statul de membrii ai Uniunii Europene și NATO, erijandu-ne totodata in rolul de lider regional și punct de stabilitate. Insa, realitatea ne arata ca din multe perspective am... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministerul Sanatatii, anunta, vineri, ca vaccinarea gratuita anti-HPV a fost extinsa pana la 18 ani pentru fete, dupa ce ministrul Ioana Mihaila a semnat un ordin in acest sens. Ministrul Sanatatii a precizat ca Romania este tara din Uniunea Europeana cu cea mai mare incidenta si mortalitate cauzata…

- Elevii din Romania și-au unit toate forțele și pe buzele lor se afla aceleași cuvinte: revocarea ministrului Educației Naționale din Romania, Sorin Cimpeanu. Mai multe asociații de elevi din țara lupta acum pentru revocarea din functie a lui Sorin Cimpeanu, acuzandu-l de dezinteres total fața de sistemul…