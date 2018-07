Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat joi ca MAI a primit vizita ministrului bulgar al Sanatatii, Kiril Ananiev, in contextul unei relatii de buna colaborare si cooperare intre guvernele celor doua tari, inclusiv in zona medicala. "Ministerul Afacerilor Interne, Romania…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a convocat duminica comandamentul de inundatii in sistem de videoconferinta cu autoritatile locale din judetele aflate sub avertizari meteorologice, anuntand ca sunt pregatiti sa intervina pentru a ajuta oamenii 21.000 de jandarmi si politisti, echipati cu peste…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a solicitat prefectilor, sambata, in cadrul comandamentului de inundatii de la MAI, sa spuna unde e nevoie cu exactitate de mai multi oameni si utilaje si daca se impune trimiterea de ajutoare de prima necesitate catre populatia din zonele afectate. …

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a solicitat prefectilor, sambata, in cadrul comandamentului de inundatii de la MAI, sa spuna unde e nevoie cu exactitate de mai multi oameni si utilaje si daca se impune trimiterea de ajutoare de prima necesitate catre populatia din zonele afectate.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ca vor fi verificate toate lucrarile de doctorat elaborate la Academia de Politie in perioada 2007-2011, iar pentru inceput vor fi verificate aproximativ 80 de lucrari de diploma care apartin unor angajati ai ministerului care primesc indemnizatia…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a premiat, in cadrul evenimentului prilejuit de ziua Directiei Generale Anticoruptie, cinci angajati ai MAI care au dat dovada de integritate si au refuzat sume mari de bani oferite drept mita Trei politisti, un pompier si un politist de frontiera au fost recompensati…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat la Romania Tv ca i-a transmis o scrisoare procurorului general al Romaniei in legatura cu cei doi ofiteri de politie judiciara de la DNA Ploiesti, mentionand ca nu a primit niciun raspuns de la Augustin Lazar."Eu am ieșit public și am expus…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a oferit joi, in mod simbolic, Tricolorul Romaniei celor cinci romani in varsta de 100 de ani invitati la sediul institutiei. "Dumneavoastra, dragi centenari, sunteti reprezentantii celor care in ultimul secol au trait, au sperat si au modernizat Romania. Sunteti…