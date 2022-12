Ziua Memoriei Victimelor Comunismului in Romania si de Ziua Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii.

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 1 Decembrie 2022 se sarbatoreste Ziua Nationala a Romaniei. Cu acest prilej, Institutia Prefectului in colaborare cu Brigada 81 Mecanizata "General Grigore Balan", Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si Primaria Municipiului Bistrita vor organiza o serie de activitati, incepand cu orele 14.00,…

- Un pluton de militari ai Armatei Naționale participa la un exercitiu moldo-roman organizat in perioada 6-12 noiembrie curent, in Romania. In cadrul exercițiului, infanteriștii din Brigada de Infanterie Motorizata „Moldova” desfașoara instruiri comune cu colegii din Brigada 15 Mecanizata „Podul Inalt”…

- Stafeta rosie a ajuns, in 21 octombrie, in garnizoana Bistrita si a fost predata la Monumentul Eroilor comandantului Brigazii 81 Mecanizata " General Grigore Balan’’, colonel Cornel Traian Scurt. Purtata cu mandrie de-a lungul traseului Vatra Dornei- Bistrita, stafeta a fost intampinata si de catre…

- Cu ocazia zilei de 25 octombrie, Ziua Armatei Romane, Invictus Romania – format din militari și civili – participa la cea de a IX-a ediție a ”Ștafetei Veteranilor”. In acest sens, ieri, 22 octombrie, participanții alaturi de militarii Batalionului 811 Infanterie ”Dej” au preluat ștafeta in Garnizoana…

- In aceasta saptamana, in Garnizoana Dej s-a desfașurat competiția “Cea mai buna grupa de infanterie” – etapa pe Brigada 81 Mecanizata “General Grigore Balan”. In cadrul acestei intreceri au participat trei grupe de infanterie formate din militarii Batalionului 811 Infanterie “Dej”, Batalionului 812…

- Materom Automotive iși muta centrul de service Mercedes Benz in casa noua. Acesta este unul dintre cele mai frumoase și moderne centre de service Mercedes din țara. Doua milioane de euro au fost investiți in noua locație de pe strada Libertații, de langa clinica Sanovil. Ieri, Materom Automotive și-a…

- “Cautam colegi! Ai calitațile necesare? Ai fost admis la selecție, dar nu ai fost repartizat in seria anterioara? Exista o noua șansa! MApN recruteaza candidați pentru ocuparea a 1.695 de posturi de SOLDAT/GRADAT PROFESIONIST- seria suplimentara 2022. Va puteți inscrie pana la data de 24 octombrie 2022”…