Cancelarul german Angela Merkel a subliniat importanta reducerii deseurilor din plastic, in interventia sa saptamanala la radio de sambata, transmite dpa.



Lupta impotriva deseurilor din plastic este "una din cele mai importante probleme in plan ecologic pe plan mondial", a spus Merkel in podcastul saptamanal, care a coincis cu Ziua internationala a mediului.



Multe produse de unica folosinta din plastic, cum sunt paiele pentru baut sau betisoarele pentru urechi, nu mai pot fi produse in Uniunea Europeana de luna viitoare, iar pungile din plastic usoare urmeaza sa fie retrase…