Ziua medicului de familie: Societatea Nationala a Medicilor de Familie avertizeaza- Ororile razboiului afecteaza si starea sufleteasca si mentala

Stiri pe aceeasi tema

- „Acum, cand avem un razboi chiar in vecinatatea noastra, Ucraina, este foarte important astazi sa ne amintim despre ororile razboiului, sa-i comemoram pe cei care au decedat in lupte, viata carora a fost distrusa de razboi, familii care au fost impartite de razboi”, a declarat premierul Natalia Gavrilita,…

- Autoritatea de reglementare a Agenției pentru Siguranța Aviației din Uniunea Europeana (EASA) a avertizat joi cu privire la riscuri crescute pentru companiile aeriene din cauza razboiului din Ucraina, cum ar fi lovirea accidentala a avioanelor civile, pre

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, a reiterat deplina solidaritate a tarii sale fata de Ucraina, dar si-a avertizat conationalii ca ''vremurile grele'' si consecintele economice ale invaziei ruse in Ucraina ''sunt abia la inceput'', scrie EFE.

- Romanii au o perceptie solida a vinovatului pentru razboiul din Ucraina. Peste 75% dintre acestia indica Rusia drept principal responsabil, iar patru din cinci sunt de acord cu sanctiunile dure impotriva Moscovei

- In timp ce armata rusa a inconjurat si bombardeaza mai multe orase din Ucraina, ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a apreciat joi ca "se poate ca partea cea mai rea abia sa urmeze", transmite AFP.

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate noi negocieri intre delegatiile trimise

- Vladimir (45 de ani) si Vitali Klitschko (50 de ani), unii dintre cei mai cunoscuți sportivi ucraineni, au facut un apel disperat in urma razboiului declanșat astazi de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Foștii mari campioni ai boxului mondial au stat astazi impreuna, pe strazile capitalei Kiev, incercand…

- Europa este in alerta dupa ce Putin a declanșat razboiul in Ucraina. Populația pleaca masiv din țara, din cauza bombardamentelor. Au fost anunțați și primii morți dupa invazia ruseasca. Cel puțin opt persoane au fost ucise și noua au fost ranite in bombardamentele rusești, a declarat un consilier al…