Un proiect de lege care instituie pe 10 ianuarie Ziua Matematicii, Informaticii si Stiintelor naturii a fost adoptat in plenul Camerei Deputatilor cu 280 de voturi „pentru”, unul „impotriva” si patru abtineri. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputatilor este for decizional in acest caz. Potrivit expunerii de motive, pe 10 ianuarie 1906 s-a nascut academicianul Grigore Constantin Moisil, personalitate care si-a pus amprenta asupra dezvoltarii matematicii romanesti si care a fost cel mai important pionier al informaticii in Romania si unul dintre cei mai importanti teoreticieni…