- Editia 2020 a Zilei Marinei Romane este dedicata implinirii a 160 de ani de la infiintarea Fortelor Navale Romane. Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu, vor lua parte sambata, 15 august, la manifestarile dedicate…

- Presedintele Klaus Iohannis discuta marti cu premierul Ludovic Orban, cu secretarul de stat Raed Arafat si cu ministrii Sanatatii, de Interne, Apararii si cu ministrul Economiei noile masuri de relaxare de la 15 iunie. Aceasta in conditiile in care Arafat considera ca nu se poate vorbi despre o relaxare…

