Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale Romane organizeaza sambata "Ziua Portilor Deschise" in portul militar Constanta, intre orele 9,00 si 17,00, arata Agerpres. In contextul Zilei Marinei, publicul va putea vizita fregata "Regele Ferdinand", un elicopter Puma Naval, dragorul maritim "Sublocotenent Alexandru Axente"…

- Statul Major al Fortelor Navale organizeaza, in orasele Constanta, Mangalia, Braila, Tulcea si Bucuresti, o serie de activitati dedicate Zilei Marinei Romane. La toate evenimentele vor fi respectate masurile de prevenire a pandemiei. Ceremonia traditionala din 15 august va fi mai restransa decat…

- Statul Major al Fortelor Navale organizeaza, in perioada 4 15 august, in orasele Constanta, Mangalia, Braila, Tulcea si Bucuresti, o serie de activitati dedicate Zilei Marinei Romane.Anul acesta, activitatile se vor desfasura, atat in mediul online, cat si cu participarea publicului, cu respectarea…

- Dezvoltarea prestigiului Fortelor Navale Romane in plan international. Dragorul maritim ,,Locotenent Lupu Dinescu" s a intors miercuri, 28 iulie, in portul militar Constanta, dupa ce si a incheiat misiunea sub comanda gruparii navale permanente NATO de lupta contra minelor SNMCMG 2 Standing NATO Mine…

- Ultimii doi sportivi care s au aflat in aceasta onoranta postura, la JO Rio 2016 si JO Londra 2012, sunt din Constanta. Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman a decis azi, prin vot, desemnarea celor doi sportivi care vor purta drapelul tricolor la Ceremonia de Deschidere a Jocurilor…

- Alaturi de tinerii absolventi de la colegiul militar constantean, au fost prezenti la festivitate si seful Statului Major al Fortelor Navale, reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale, comandanti de mari unitati si unitati din Fortele Navale Romane, cadre didactice, parinti si rude. Colegiul…

- Gala "Omul Anului in Fortele Navale" a ajuns la cea de a XI a editie si, la fel ca in fiecare an, performantele obtinute de personalul din Fortele Navale pe parcursul unui an de instructie au fost apreciate si dedicate unor evenimente importante din evolutia Fortelor Navale Romane si a societatii romanesti.…

- Florin Goidea, directorul general al CN APM SA, a primit premiul "Omul Anului 2020 in Fortele Navale"Performantele personalului din cadrul Fortelor Navale Romane au fost premiate aseara, in cadrul unei festivitati care a avut loc in sala de conferinte a Statului Major, transmit reprezentantii CN APM…