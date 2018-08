Ziua Marinei, Dăncilă. Administrația Prezidențială: Prezența premierului nu a fost invocată "In cursul zilei de astazi, au avut loc discutii intre reprezentantii MAPN si Administrația Prezidențiala. MAPN a transmis ca vor participa ministrul Mediului, Justitiei, Agriculturii si cel pentru Relatia cu Parlamentul. Programul aparut in presa a fost scris miercurea trecuta, dupa vizita de recunoastere la care a participat viceamiralul Alexandru Marșu si care a spus ca nu are lista de invitați. Acesta a transmis ca lista completa cu invitatii va fi data pe 14 august. De aceea, programul de miercuri era doar un proiect si astazi trebuia definitivat, in functie de ultimele confirmari… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

