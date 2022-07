Ziua marilor schimbări fiscale Ziua de 1 iulie a adus schimbari fiscale majore, publicate deja in Monitorul Oficial. Pe unele le-am pomenit separat in edițiile trecute ale acestui newsletter, insa nu strica sa facem o mica recapitulare. e-Factura. Toate companiile care au relații cu instituții și companii de stat, respectiv cele care comercializeaza unul dintre cele 900 de produse cu risc fiscal ridicat sunt obligate sa emita facturile doar prin acest sistem. e-Transport. Pentru circulația bunurilor cu risc fiscal ridicat e nevoie de raportarea in sistem. Sancțiunile se vor aplica insa de la inceputul lunii octombrie. Codul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

