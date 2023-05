Stiri pe aceeasi tema

- Primavara vine „la pachet” cu alergiile, una dintre cele mai intalnite afecțiuni la nivel mondial. Vestea buna este ca acestea pot fi ținute sub control apeland la un tratament naturist, recomandat de catre specialiștii in domeniu. Alergiile afecteaza 25% din populația RomanieiConform Societații Romane…

- Dumitru Dulgheru, sociolog Deși nu este unanima, aceasta constatare devine tot mai evidenta pentru cei care ne agațam cu disperare de ideea unei Romanii in care se poate trai normal, și nu doar muri anormal. Neatinși de perplexitatea vecina blazarii sunt doar cei ieșiți din rand, care, ințelegand la…

- In aceasta zi sfanta, suntem cu gandul si la vecinii nostri din Ucraina, care de mai bine de un an nu mai au liniste. Cei care au reusit sa fuga din calea bombelor si s-au refugiat in tara noastra au incercat pe cat posibil sa-si pastreze traditiile si obiceiurile.

- Comasarea alegerilor reprezinta inca o tema de discuții aprinse in Coaliție. PNL cere insistent comasarea alegerilor, PSD se opune vehement. PNL a insistat in ultimele saptamani pentru comasarea unui rand de alegeri din 2024, avand o lista de argumente pe care vrea sa le prezinte in interiorul coaliției.…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase fac un apel catre ieseni sa nu mai utilizeze antibiotice fara motiv intemeiat sau fara recomandarea personalului medical calificat. Acestia explica faptul ca in momentul de fata, asa cum o arata si studiile internationale, Romania este pe pozitie fruntasa in…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca reprezinta Romania, in calitate de partener, in cadrul Proiectului Grazing4AgroEcology (G4AE), care este finanțat de catre Uniunea Europeana cu aproximativ 3 milioane de euro. Proiectul susține fermierii prin promovarea unor…

- UEHP reprezinta interesele spitalelor private din 17 state europene, membrii sai avand circa 5.000 de clinici și spitale. Președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) din Romania, Cristian Hotoboc, a fost ales secretar al Uniunii Europene a Spitalelor Private (UEHP),…