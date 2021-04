ZIUA LIVE. Remus Negoi, in legatura cu Palatului Regal din Mamaia: Trebuie sa insistam in continuare. Primaria ar trebui sa preia in administrare

Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Regal din Mamaia, o cladire incarcata de istorie a fost lasata in paragina.Constructia, inregistrata in Lista monumentelor istorice, a facut obiectul unor interese meschine in ultimii 15 de ani, ceea ce a dus la degradarea ei progresiva si continua.Remus Negoi USR activeaza in Comisiei de Cultura…

- Senatorul constantean al Aliantei pentru Unirea Romanilor Evdochia Dusia Aelenei, a cerut abrogarea prevederilor hotararii nr. 559 din 14 iunie 2001, privind unele masuri de comercializare a produselor alimentare si nealimentare in statiunile turistice Interventia senatoarei AUR vine dupa ce, primarul…

- Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta, a vorbit in aceasta seara pe B1 TV despre Comandamentul Litoral 2021.Edilul sustine ca exista anumite actiuni necesare pentru ca Mamaia sa redevina principala atractie turistica de la malul marii.Am constituit un comandament, se cheama Litoral 2021, si…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca simbata, 20 februarie 2021, intre orele 07:00-17:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Tighina, in perimetrul bd. Ștefan Cel Mare și Sfint - str. 31 August, 1989, in legatura cu executarea lucrarilor de demontare și evacuare a macaralei de pe șantierul…

- Senatorul USR de Constanta, Remus Negoi activeaza in Comisiile de Cultura si Media din Senatul Romaniei Una dintre preocuparile parlamentarului este in acest moment este situatia Palatului Reginei Maria din Mamaia A avut o prima discutie cu Iulia Popovici, secretar de stat in Ministerul Culturii, pentru…

- Astazi, 29 ianuarie 2021, in prezenta ministrului Catalin Drula, conducerea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR a semnat cu reprezentantii TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. contractul de proiectare si executie pentru "Drumul de legatura Autostrada A1 Arad -Timisoara…

- Ziarul Unirea FOTO| 35 de caței din cei 55 de la adapostul din municipiul Aiud vor merge la noua lor casa, impreuna cu familiile care i-au adoptat Un numar de 35 de caini care inițial au fost luați de pe strazile Municipiului Aiud, din cauza ca erau „ a nimanui” urmeaza sa iși intampine noua lor familie,…

- Oferta depusa de firma italiana cu acționariat din Kazakhstan, pe filiera chineza, pentru construirea drumului de legatura intre DN 69, bifurcația spre Sanandrei și autostrada A1 a fost acceptata de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Anunțul vine la doar cateva zile dupa ce…