ZIUA LIVE. Dupa criza sanitara, cea a carburantilor si seceta severa, urmeaza probleme cu facturile la termoficare si la gaze. Analizam riscurile pentru judetul Constanta

- Furtuna a stricat ultimele zile de vacanta ale turistilor de pe litoral. A plouat torential noaptea trecuta, si au cazut peste 60 de litri pe metru patrat. Iar mai multe portiuni de plaje au fost distruse. Timp de o ora a fost chiar cod rosu de vreme severa.

- Este a cincea saptamana consecutiva de creștere a prețului gazelor naturale și asta va duce, automat, la o creștere a facturilor. Seceta prelungita și severa din Spania și Portugalia a dus la un nivel scazut record al producției de energie hidroelectrica, sporind solicitarile pentru centralele pe gaze,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri seara ca 80% dintre romani se incadreaza in limitele de consum prin compensarea facturilor la energie, motiv pentru care nu trebuie sa-și faca griji privind prețurile pe care le vor plati in aceasta iarna, potrivit news.ro. „Avem in vigoare o ordonanta…

- Criza gazelor din Europa da primele rezultate. In panica, oamenii au inceput sa se aprovizioneze, temindu-se de lipsa diverselor produse de prima necesitate. {{629819}}Germanii se aprovizioneaza cu lemne de foc, polonezii cu zahar, iar francezii au ramas fara mustar. In cautarea unei alternative la…

- Pentru a-i ajuta pe fermierii afectati, Guvernul a cerut Comisiei Europene aprobarea pentru un avans intre 70 si 85 la suta din platile directe pentru masurile de mediu si clima din Programul National de Dezvoltare Rurala. De asemenea, Executivul vrea sa dea pomicultorilor si viticultorilor, dar si…

- Situație extrema la Schela din cauza lipsei apei potabile și menajere. Oamenii sunt disperați ca nu mai este apa la rețeaua publica și cauta surse pentru a se alimenta. Și fantanile au inceput sa ramana fara apa in multe gospodarii. Sunt zeci de familii care in fiecare zi fac naveta cu mașinile și carucioarele…

- Italia a declarat stare de urgenta in cinci regiuni nordice din jurul fluviului Pad, pe fondul celei mai grave secete din ultimii 70 de ani, relateaza BBC. Emilia-Romagna, Friuli-Venetia Giulia, Lombardia, Piemont si Veneto vor primi 36,5 milioane de euro sub forma de fonduri de urgenta pentru…

- Guvernul german vrea sa introduca o noua taxa in facturile la gaze ale tuturor consumatorilor, in ideea de a-i ajuta furnizorii de gaze sa faca fata cresterii rapide a preturilor la importuri, conform unei propuneri consultate de Reuters.