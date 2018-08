Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Turulmadar” din Sfantu Gheorghe va organiza, impreuna cu o serie de parteneri, un amplu program dedicat Zilei europene a mobilitații, in data de 22 septembrie, in centrul municipiului. Concursuri, prezentari legate de regulile de circulatie, demonstratii de descarcerare, demonstrații de prim-ajutor…

- Sintilia – sarbatoarea de suflet a zabalenilor, ajunsa la cea de-a noua ediție, a fost marcata duminica prin cantec, joc și voie buna, in prezența a numeroși localnici, oficialitați, artiști și turiști. Ediția din acest an a fost una speciala, dedicata centenarului Marii Uniri. Manifestarea are radacini…

- Aproximativ 360 de artiști din țara, dar și din Republica Moldova, sunt așteptați pe scena Festivalului de folclor „Ciobanașul” ce va avea loc la inceputul lunii septembrie, la Intorsura Buzaului. Printre invitații speciali ai ediției din acest an se numara indragitele interprete de muzica populara…

- 59,51% din totalul candidaților din județul Covasna care au susținut probele examenului de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2018 au promovat examenul, conform datelor de dinainte de contestații. Pe primul loc pe județ in ceea ce privește media la aceasta sesiune se afla un elev de la Liceul Teoretic…

- In concordanța cu misiunea instituționala și, implicit, cu obiectivele specifice cuprinse in documentele strategice, in domeniul reducerii cererii de droguri, Agenția Naționala Antidrog, ca in fiecare an se alatura organismelor internaționale in marcarea „Zilei Internationale impotriva traficului si…

- Și romanii stabiliți in Milano (Italia) celebreaza duminica, 24 iunie (a.c.), Ziua Universala a iei, printr-un amplu program cultural-artistic derulat la Castelul Sforzesco, și in organizarea caruia este implicata și covasneanca Larisa Axinia. „Sa cinstim cum se cuvine portul romanesc”- acesta este…

- Ansamblul folcloric „Mladițe romanești” al Clubului Copiilor din Intorsura Buzaului a obținut marele premiu al festivalului internațional de muzica populara „Mugurelul”, derulat recent la Dorohoi, in județul Botoșani. Festivalul aflat la cea de-a XIV-a ediție s-a derulat sambata, 16 iunie și duminica,…

- Luni, 18 iunie a.c., polițiștii din Intorsura Buzaului au reușit sa o identifice pe minora de 17 ani, din Intorsura Buzaului, care disparuse de acasa inca de vineri. Familia acesteia a sesizat poliția in noaptea de vineri spre sambata, iar in scurt timp mai multe echipe formate din polițiști, jandarmi,…