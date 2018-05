Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila le-a transmis, joi, jurnalistilor un mesaj cu ocazia Zilei mondiale a libertatii presei. Aceasta a explicat ca reprezentantii acestei profesii sunt „mereu in prima linie a evenimentelor” si le-a urat „inspiratie, energie si condei ager”.

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a multumit joi jurnalistilor care pastreaza si promoveaza limba romana in tara si in strainatate, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei mondiale a libertatii presei. "Marcarea acestei zile reprezinta o oportunitate pentru a evidentia…

- Cel putin 23 de civili, intre care 10 copii, au fost ucisi marti in raiduri impotriva unui sat controlat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) in nord-estul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Raidurile au vizat satul al-Qasr din provincia…

- Nu mai putin de opt jurnalisti au fost ucisi luni in dublul atentat sinucigas ce a lovit capitala afgana Kabul. Jurnalistii, corespondenti ai unor publicatii de prestigiu, au fost ucisi intr-o a doua explozie, dupa ce venisera sa vada scena primului atentat. O prima explozie a avut loc luni…

- Peste o jumatate de milion de persoane, majoritatea tineri, au participat sambata, la Washington la “Marșul pentru viața noastra”, cerand un control mai strict privind detinerea armelor de foc. Proteste cu aceeași tema au avut loc in aproximtiv 800 de orașe din SUA și toata lumea. Seria acestor manifestații…

- Joi, 22 martie 2018, in cadrul reuniunii Comisiei pentru cultura, stiinta, educatie si media a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) de la Paris, doamna deputat Diana Tusa, membra a Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, a avut o interventie in cadrul dezbaterii cu tema „Importanța…

- Mario Vargas Llosa, scriitorul laureat cu premiul Nobel, a provocat revolta in Mexic dupa ce a spus ca uciderea a peste 100 de jurnalisti din ultimul deceniu s-a datorat extinderii libertatii presei, scrie The Guardian .

- Romania, sub zodia protestelor! Romanii din mai multe orase au iesit in strada, in ciuda temperaturilor destul de joase, pentru a-si striga nemultumirile. Cateva sute de oameni s-au strans in piata centrala din Sibiu, dar si din Brasov. In Piata Unirii din Iasi protesteaza la aceasta ora aproximativ…