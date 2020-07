Justitia trebuie sa-si recapete credibilitatea, a declarat duminica premierul Ludovic Orban, in mesajul transmis de Ziua Justitiei, aratand ca este timpul ca ceva sa se schimbe, ''pentru ca dreptatea in Romania sa nu mai depinda sub niciun motiv de interese marunte sau de alternanta politica rezultata firesc in urma alegerilor democratice''. "Astazi, cand Romania marcheaza Ziua Justitiei, este un bun prilej sa reflectam asupra parcursului recent al Justitiei romane, mai ales ca 2020 este ultimul an cuprins in strategia actuala de dezvoltare a sistemului judiciar. Au fost si pasi…