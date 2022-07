Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Marian Enache, a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Zilei Justitiei in care afirma ca isi doreste „o deschidere mai mare” a institutiei in raport cu celelalte autoritati publice si cu reprezentantii tuturor profesiilor juridice. „In prima duminica…

- Ministrul Catalin Predoiu a transmis, duminica, un mesaj, cu prilejul Zilei Justiției. „Cu toții suntem datori sa repunem Justiția romana acolo unde ii este locul, in randul intai al justițiilor europene”, a spus Predoiu. Redam mesajul integral al ministrului Justiției: „Cautarea Adevarului și a Dreptații…

- Catalin Predoiu, ministrul Justiției, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Justiției. "Cu toții suntem datori sa repunem Justiția romana acolo unde ii este locul, in randul intai al justițiilor europene", a declarat acesta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, in mesajul de Ziua Justitiei, ca se increde in obiective precum justitia in slujba cetateanului si un sistem modern, eficient, accesibil si de calitate, care pot fi sprijinite prin PNRR. „Provocarea este sa aducem cat mai aproape perspectiva finalizarii procesului…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj, cu prilejul Zilei Justiției. „Justiția in slujba cetațeanului și un sistem modern, eficient, accesibil și de calitate, adaptat nevoilor societații și mediului de afaceri – sunt obiective in care cred și pe care echipa guvernamentala și le-a asumat…

- Premierul Nicolae Ciuca sustine, in mesajul transmis de Ziua Justitiei, ca el crede in obiective precum justitia in slujba cetateanului si un sistem modern, eficient, accesibil si de calitate, care pot fi sprijinite prin PNRR. Citește și: Muzeul Național Cotroceni aniverseaza 31 de ani de existența…

- Premierul Nicolae Ciuca a sustinut, in mesajul transmis de Ziua Justitiei, ca avem acum, prin PNRR, posibilitatea sa sustinem obiective, precum construirea unei justitii in sluja cetateanului si un sistem modern, eficient, accesibil si de calitate.

- Bine ați venit in București, cea mai mare galerie in aer liber. Orașul in care pereții și gardurile sunt rame pentru fantezia artiștilor cu gluga și picioare iuți. Libertatea a vorbit cu Trast și Down, doi elevi cu doua griji: sa ia note bune la școala și sa nu fie prinși cand se semneaza pe pereți,…