Stiri pe aceeasi tema

- A inceput prima ediție a Festivalului Bicicliștilor pe strada Marașești. Evenimentul este organizat de Verde pentru Biciclete și iși propune sa le arate timișorenilor cat de faina este viața pe doua roți. The post Festivalul bicicliștilor din Timișoara, cu acrobații, concursuri și concerte / FOTO appeared…

- Ziua Județului Timiș va fi marcata la Timișoara cu concerte, focuri de artificii și expoziții. Vineri, 27 iulie, veți putea vizita Palatul Adminitrativ, acolo unde iși desfașoara activitatea consilierii județeni și angajații administrației din județ, iar sambata vor avea loc concerte, foc de artificii…

- Ziua care marcheaza instaurarea administrației romanești in județul Timiș-Torontal, 28 iulie, va fi marcata cu o serie de evenimente organizate de Consiliul Județean Timiș. Celebrarea incepe astazi cu Ziua Porților Deschise la CJT, ocazie cu care, in intervalul orar 10.00 – 12.00, puteți vizita Palatul…

- In acest an, Ziua Județului Timiș capata o mai mare anvergura. Veți putea asista la concerte, foc de artificii, veți putea viziona diferite expoziții, printre care și una semnata Ștefan Popa Popa's, sau veți putea vizita Palatul Administrativ. The post Direcția 5 și Cobzality, foc de artificii și schimb…

- Concerte cu artiști din genuri diferite, plen festiv și depuneri de coroane. Sunt, și in acest an, coordonatele Zilei Timișoarei, care se va desfașura pe durata unui weekend intreg, in perioada 3-5 august. Intreaga distracție costa aproximativ 100.000 euro. The post Ziua Timișoare incepe vineri și se…

- Ziua Județului Timiș va fi marcata la Timișoara timp de doua doua zile. In acest an, pe langa expoziții vor fi și concerte, foc de artificii, ba chiar se va face și schimbul de garda. The post Direcția 5, schimb de garda și artificii, de Ziua Județului Timiș appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…

- Comuna Sugag gazduieste, in acest weekend, a 44-a editie a evenimentului „Zi-i bade cu fluiera”. Sarbatoarea pastoreasca va avea loc la Luncile Prigoanei, in perioada 14-15 iulie, iar cei care aleg sa participe la festival, vor avea ocazia sa se bucure din plin de concerte, foc de tabara, artificii…

- Pentru iubitorii de jazz și natura, exact in aceasta combinație, a pornit numaratoarea inversa. Incepe ediția cu numarul 22 a Garana Jazz Festival, care, in acest an, inseamna nu mai puțin de 25 de concerte. Vor fi 4 zile de muzica și vacanța intr-una dintre cele mai frumoase zone ale Romaniei. The…