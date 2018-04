Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate ultimul termen in dosarul Dragnea-Bombonica, pe 25 aprilie, in care presedintele PSD (Partidul Social Democrat), Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de…

- ICCJ dezbate, miercuri, ultimul termen al procesului in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la DGASPC Teleorman.

- Liviu Dragnea a fost audiat la ICCJ in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA in dosarul DGASPC Teleorman. Dragnea spune ca a obosit, dupa 7 ore de audieri și a vorbit despre decizia fostei sale soții, Bombonica Prodana, de a plati o parte din prejudiciul stabilit de DNA.”Voi nu…

- Fosta soție a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, a cerut judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, sustinand ca a achitat prejudiciul in acest dosar.

