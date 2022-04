Ziua Jandarmeriei Romane, marcata la IJJ Constanta Pe data de 3 aprilie 2022 se implinesc 172 de ani de infiintarea Jandarmeriei Romane. Cu acest prilej, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta a planificat o serie de activitati, printre care si un campionat de minifotbal, o competitie sportiva la care au participat cinci echipe formate din militari din cadrul structurilor de suport si din cele operative. Potrivit reprezentantilor IJJ Constanta, vineri, 01 aprilie, doamnele si domnisoarele din cadrul unitatii au participat la un concurs de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

