Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, data de 5 iunie ziua nasterii lui Gheorghe Lazar, cel considerat fondatorul invatamantului romanesc, a fost desemnata Ziua Invatatorului. In aceasta zi, copiii vor merge la scoala unde se vor desfasura activitati extracurriculare specifice. Potrivit Ministerului Educatiei Nationale, in conformitate…

- Marti, 5 iunie, se sarbatoreste Ziua Invatatorului, iar copiii vor merge la scoala unde se vor desfasura activitati extracurriculare specifice acestei zile, nu cele prevazute in fisa postului. Ziua Invatatorului este sarbatorita in fiecare an pe 5 iunie. Data de 5 iunie reprezinta si ziua nasterii lui…

- Astazi este se sarbatorita Ziua Invatatorului, iar copiii vor merge la scoala unde se vor desfasura activitati extracurriculare specifice acestei zile, nu cele prevazute in fisa postului. Ziua Invatatorului este sarbatorita in fiecare an pe 5 iunie. Data de 5 ...

- Marți, 5 iunie, se sarbatorește Ziua Învațatorului, iar copiii vor merge la școala unde se vor desfașura activitați extracurriculare specifice acestei zile, nu cele prevazute în fișa postului. Ziua Învațatorului este sarbatorita în fiecare an pe 5 iunie. Data de 5 iunie reprezinta…

- Ziua Invațatorului, sarbatorita pe 5 iunie. Deși vor merge la scoala, elevii nu vor face astazi cursuri, ci vor lua parte la activitati extracurriculare. Ziua Invatatorului este sarbatorita in fiecare an pe 5 iunie și reprezinta, in același timp, si ziua nasterii lui Gheorghe Lazar, considerat fondatorul…

- Elevii vor merge la scoala marti, cand este sarbatorita Ziua Invatatorului, insa nu vor face cursuri, ci vor lua parte la activitati extracurriculare. Ziua Invatatorului este sarbatorita in fiecare pe 5 iunie, reprezentand, totodata, si ziua nasterii lui Gheorghe Lazar, considerat fondatorul…

- La sfârșitul acestei saptamâni, urmeaza o noua minivacanța pentru bugetari, dar eștile bune nu se opresc aici. Elevii nu vor face ore pe 5 Iunie, de Ziua Învațatorului. Atât școlarii, cât și profesorii vor veni la școala, dar nu se vor ține cursuri, ci alte activitați specifice,…

- 5 iunie este o zi speciala pentru invatamantul din Romania: in aceasta zi se serbeaza Ziua Invatatorului. Pe 9 octombrie 2007, Camera Deputatilor a adoptat, cu 203 voturi pentru, 3 impotriva si 3 abtineri, proiectul de lege privind instituirea Zilei Invatatorului pe data de 5 iunie a fiecarui an. Aceasta…